SP apresenta oportunidades em transição energética à Itália

SÃO PAULO, 11 ABR (ANSA) – O governo de São Paulo, que concentra 29,6% do comércio bilateral entre Brasil e Itália, apresentou oportunidades no campo de transição energética em uma reunião entre o vice-governador Felicio Ramuth e a subsecretária do Ministério das Relações Exteriores do país europeu, Maria Tripodi.

O encontro ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, na última terça-feira (9), no primeiro dia da visita de Tripodi à capital paulista.

“Quero agradecer a visita da subsecretária Maria Tripodi. Sua presença reforça nosso compromisso em fortalecer os laços de cooperação mútua”, afirmou Ramuth em nota divulgada nesta quinta (11).

“São Paulo tem enormes oportunidades em termos da transição energética, que é uma demanda da população mundial”, reforçou o secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, acrescentando que o estado é o principal produtor e exportador de etanol de cana de açúcar no mundo.

O governo paulista também apresentou à comitiva italiana o portfólio de privatizações previstas para os próximos meses.

“Devemos aproveitar este momento para fortalecer a relação entre Itália e São Paulo e avançar ainda mais na construção de um futuro promissor. A história italiana no Brasil passa por São Paulo, e estaremos junto do estado paulista para aproveitar as melhores oportunidades”, destacou Tripodi. (ANSA).