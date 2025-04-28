SP anuncia escolas que passarão a seguir modelo cívico-militar; veja lista

A Secretaria Estadual da Educação de São Paulo (Seduc-SP) divulgou nesta segunda-feira, 28, a lista de cem escolas que, a partir de agosto, vão passar a seguir o modelo cívico-militar. A previsão da pasta é de que cerca de 50 mil alunos sejam atendidos nessas unidades (veja a lista abaixo).
Serão atendidas escolas de 89 municípios paulistas, incluindo a capital, região metropolitana, litoral e interior. Oitenta delas são cidades com IDH abaixo da média estadual, e 37 estão abaixo da média nacional. As escolas integram 60 Diretorias de Ensino, que representam 65% das diretorias da pasta.
A lista de escolas escolhidas resultou de uma seleção feita com base em três rodadas de consultas públicas. Quando o programa foi lançado, no ano passado, representantes de 302 escolas manifestaram interesse em participar. A partir daí foi realizado um processo seletivo.
100 escolas que vão virar cívico-militares em agosto
Relação das escolas selecionadas pela SEDUC-SP
ALFREDO MACHADO,DRACENA
GERALDO PECORARI PROF,JUNQUEIRÓPOLIS
JOAO BRASIO,PANORAMA
SILVANIA APARECIDA SANTOS PROFA,NOVA ODESSA
FRANCISCO TEODORO DE ANDRADE,ANDRADINA
VANIOLE DIONYSIO MARQUES PAVAN PROFA,ARACATUBA
JOAO MICHELIN,ITAÍ
MARIA IZABEL CRUZ PIMENTEL DONA,AVARE
WILQUEM MANOEL NEVES DOUTOR,OLÍMPIA
MORAIS PACHECO PROF,BAURU
ESMERALDA MILANO MARONI PROFESSORA,BIRIGUI
MANOEL FERRAZ PROFESSOR,BOM JESUS DOS PERDÕES
MARCOS ANTONIO DA SILVA GUIMARAES PROFESSOR,BRAGANCA PAULISTA
MATEUS NUNES DE SIQUEIRA PADRE,ATIBAIA
MATHILDE TEIXEIRA DE MORAES PROFESSORA,BRAGANCA PAULISTA
NARCISO PIERONI,SOCORRO
ALBINO FIORE,CAIEIRAS
ARTHUR WEINGRILL,MAIRIPORÃ
ELISEU NARCISO REVERENDO,CAMPINAS
MESSIAS GONCALVES TEIXEIRA PROFESSOR,CAMPINAS
ANTONIO ALVES BERNARDINO,CARAGUATATUBA
MAISA THEODORO DA SILVA PROFESSORA,SÃO SEBASTIÃO
BASILIO BOSNIAC,CARAPICUÍBA
SALOMAO JORGE DEPUTADO,CARAPICUÍBA
JOAQUIM ALVES FIGUEIREDO,CATANDUVA
PEDRO TEIXEIRA DE QUEIROZ,NOVO HORIZONTE
VITORINO PEREIRA PROFESSOR,CATANDUVA
LOURENCO FILHO PROFESSOR,SÃO PAULO
LIBERO DE ALMEIDA SILVARES,FERNANDÓPOLIS
TONICO BARÃO,GENERAL
ANTONIO FACHADA PROF,FRANCA
ABRAO BENJAMIM PROF,CRUZEIRO
LEONOR GUIMARAES PROFA,PIQUETE
ANTONIO VELASCO ARAGON PADRE,GUARULHOS
IZABEL FERREIRA DOS SANTOS PROFESSORA DONA BELINHA,GUARULHOS
BAIRRO DAS PALMEIRAS,JUQUITIBA
JARDIM DO CARMO,ITAPECERICA DA SERRA
ALCEU GOMES DA SILVA PROF,ITAPETININGA
EE PEI JEMINIANO DAVID MUZEL,ITAPEVA
DORVALINO ABILIO TEIXEIRA,JANDIRA
LENIO VIEIRA DE MORAES PROFESSOR,BARUERI
AMALIA MARIA DOS SANTOS,ITAQUAQUECETUBA
ESTHER CARPINELLI RIBAS PROFESSORA,ITARARÉ
DINAH LUCIA BALESTRERO PROFESSORA,BROTAS
ESMERALDA LEONOR FURLANI CALAF PROFESSORA,PEDERNEIRAS
JOÃO BATISTA CURADO PROFESSOR,JUNDIAÍ
MARIA GERTRUDES CARDOSO REBELLO IRMA,LIMEIRA
PAULO DE ALMEIDA NOGUEIRA DOUTOR,COSMÓPOLIS
FERNANDO COSTA,LINS
BENITO MARTINELLI PROF,MARÍLIA
LYDIA YVONE GOMES MARQUES PROFA,GARÇA
EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI,MOGI DAS CRUZES
THIMOTEO VAN DEN BROECK FREI,MOGI DAS CRUZES
SÃO JUDAS TADEU,MOGI MIRIM
ANILZA PIOLI PROFESSORA,SÃO PAULO
GASTAO RAMOS PROFESSOR,OSASCO
ROSA BONFIGLIOLI,OSASCO
JUSTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES PROFESSORA,OURINHOS
RUBENS ZAMITH PROFESSOR,PINDAMONHANGABA
ABIGAIL DE AZEVEDO GRILLO PROFESSOR,PIRACICABA
EDSON RONTANI,PIRACICABA
PAULO DE BARROS FERRAZ PROFESSOR,PIRASSUNUNGA
YOLANDA SALLES CABIANCA PROFESSORA,ARARAS
JOÃO GOMES MARTINS CORONEL,MARTINÓPOLIS
TEÓFILO GONZAGA DA SANTA CRUZ,PRESIDENTE PRUDENTE
ANTONIO DUARTE DE CASTRO,JACUPIRANGA
KOKI KITAJIMA,REGISTRO
MARY AZEVEDO DE CARVALHO PROFESSORA,CAJATI
MILCIO BAZOLI PROFESSOR,PARIQUERA-ACU
PLACIDO DE PAULA E SILVA,SETE BARRAS
ANTONIO MARINHO DE CARVALHO FILHO,PRESIDENTE VENCESLAU
ADAMASTOR DE CARVALHO PROFESSOR,SANTO ANDRÉ
OVÍDIO PIRES DE CAMPOS PROFESSOR,SANTO ANDRÉ
ARCHIMEDES BAVA PROFESSOR,BERTIOGA
LINCOLN FELICIANO,CUBATÃO
ARLINDO BITTENCOURT PROFESSOR,SÃO CARLOS
EDDA CARDOZO DE SOUZA MARCUSSI,SÃO JOAQUIM DA BARRA
ALZIRA SALOMAO PROFESSORA,NOVA GRANADA
OCTACILIO ALVES DE ALMEIDA PROFESSOR,SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VALENCIO SOARES RODRIGUES,VARGEM GRANDE PAULISTA
DAGOBERTO NOGUEIRA DA FONSECA,ITANHAÉM
JOSEPHA CASTRO PROFESSORA,PONTAL
ORMINDA GUIMARAES COTRIM,PITANGUEIRAS
JORGE MADUREIRA PROFESSOR,SOROCABA
LAURO SANCHEZ PROFESSOR,SOROCABA
MARINALVA GIMENES COLOSSAL DA CUNHA,SUMARÉ
YASUO SASAKI,HORTOLÂNDIA
LANDIA SANTOS BATISTA PROFESSORA,FERRAZ DE VASCONCELOS
EDUARDO VAZ DOUTOR,EMBU DAS ARTES
CARMELA MORANO PREVIDELLI PROFA,TAQUARITINGA
SEBASTIAO FRANCISCO FERRAZ DE ARRUDA PROF,ITÁPOLIS
NEWTON CAMARA LEAL BARROS,TAUBATÉ
PROFESSORA LUCIANA DAMAS BEZERRA,CACAPAVA
INDIA VANUIRE,TUPÃ
JOSE GIORGI,RANCHARIA
BAIRRO DO TURVO,TAPIRAÍ
MARIA PAULA RAMALHO PAES PROFESSORA,PIEDADE
PEDRO AUGUSTO RANGEL FILHO PROFESSOR,VOTORANTIM
PEDRO PEDROSA,NHANDEARA
SARAH ARNOLDI BARBOSA PROF(A),VOTUPORANGA
Fonte: SEDUC-SP