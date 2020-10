SP: Aniversário de pastor reúne Bolsonaro, Covas, ministros e candidatos

O aniversário do pastor José Wellington, da Assembleia de Deus, reuniu diversas autoridades do país na noite desta segunda-feira (5) em São Paulo. A celebração de 86 anos do pastor contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, a primeira dama Michelle Bolsonaro, e ministros do governo. As informações são do Uol.

Também participaram do evento candidatos à prefeitura da capital paulista, como o atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) e seu concorrente Andrea Matarazzo (PSD) — cuja vice, a deputada estadual Marta Costa (PSD-SP), é filha do pastor José Wellington.

De acordo com a reportagem do Uol, Bolsonaro e Michelle chegaram com o aniversariante por volta das 19h30 e ficaram sentados no centro da assembleia. Além do presidente, as autoridades pastoras, como os ministros Milton Ribeiro (Educação) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) e alguns deputados federais, foram os mais aplaudidos quando anunciados.

No entanto, a recepção não foi igual para todos. Quando Covas foi anunciado, algumas vaias se misturaram aos aplausos. Conforme o Datafolha, Covas tem a pior avaliação entre o eleitorado evangélico na capital.

Veja também