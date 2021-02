SP: Adolescente suspeita de ajudar no assassinato da mãe e irmã combinou crime com padrasto, diz polícia

As investigações da Polícia Civil sobre a morte de Cristiane Pedroso dos Santos Arena, de 34 anos, e da filha Karoline Vitória dos Santos Guimarães, apontam que a adolescente de 16 anos, filha de Cristiane, combinou o crime com o padrasto por estar apaixonada por ele. Os corpos das vítimas foram encontrados enterrados no quintal da casa da família em Pompeia (SP), no último dia 2.

“Ela [a adolescente] tinha problemas com a mãe. Ela não gostava da mãe, conforme relatou. Aí ficou apaixonada pelo cara [padrasto] e combinaram de matar a mãe”, disse ao G1 o delegado Cláudio Anunciato Filho.

O principal suspeito dos assassinatos é o marido de Cristiane, padrasto da menina, Fabrício Buim Arena Belinato, de 36 anos. Ele foi preso na segunda-feira (8). Conforme o delegado, “a mãe morreu no dia 9 de novembro e a menina no início de dezembro”.

“Segundo ele [o suspeito], a criança começou a questionar a presença da mãe, começou a atrapalhar eles lá, aí por ideia da adolescente de 16 anos, ele acabou acatando a ideia e matou ela [a menina] também”, disse Cláudio.

Ainda segundo a Polícia Civil, a principal linha de investigação é que a adolescente apreendida mantinha um envolvimento amoroso com o padrasto. Além do duplo homicídio e ocultação de cadáver, Fabrício é investigado por estupro de vulnerável pois teria abusado sexualmente da enteada mais velha há vários anos.

Em depoimento, a adolescente negou participação no crime, mas a polícia acredita que ela deu cobertura ao padrasto e ajudou a enterrar os corpos.

“Ele [Fabrício] confirmou que mantinha um relacionamento com ela [a adolescente] a partir do momento que ela fez 15 anos, em 2019. A partir daí, eles começaram a conviver praticamente como marido e mulher e o relacionamento dele com a esposa Cristiane foi enfraquecendo”, contou o delegado.

