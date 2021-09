SP: Adolescente desaparece após ir a encontro com namorada

O adolescente Davi Alonso Duarte, de 16 anos, está desaparecido desde sábado (18), após sair para se encontrar com a namorada, de 18 anos, em Santos, no litoral de São Paulo. De acordo com o pai do rapaz, o engenheiro Alexandre Duarte, ele deixou o filho com a jovem por volta das 15h. As informações são do G1.

Segundo Davi, a jovem disse que após se encontrar com Davi, ela subiu o morro do José Menino para pegar dinheiro na casa do pai. Quando voltou ao ponto de encontro, por volta das 16h, ele havia desaparecido.

O pai do adolescente contou ainda que só soube do sumiço do filho, por volta das 19h, quando a mãe da namorada de Davi enviou mensagens avisando que ele havia fugido. Desde então, o pai não teve mais notícias do filho.

Conforme o engenheiro, o filho teria apresentado um comportamento estranho após começar a namorar. “Ele se apaixonou cegamente e, desde então, não é o mesmo. Ele é muito inteligente, mas não tem muita vivência”, contou ao G1.

Ainda de acordo com Duarte, após o desaparecimento do filho, a jovem teria apagado imagens com Davi das redes sociais. “Eu estou muito revoltado, não consigo nem trabalhar de tanta preocupação com meu menino”, relatou.

O caso foi registrado no 7ª Distrito Policial de Santos como desaparecimento. A Polícia Civil segue investigando o caso.

