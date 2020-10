SP: Acidente na rodovia Anhanguera deixa 4 mortos

O capotamento de um veículo na rodovia Anhanguera, na região de Osasco, em São Paulo, deixou quatro mortos e um ferido na madrugada deste domingo (4). As informações foram divulgadas pelo R7.

O portal de notícias informa que as vítimas tinham entre 17 e 23 anos. A única sobrevivente tem 17 anos e está internada em estado grave no Pronto Socorro do Hospital do Mandaqui com traumatismo cranioencefálico. Ela está grávida.

De acordo com o boletim de ocorrência, garrafas de whisky foram encontradas no interior do veículo. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e acidente de trânsito no 10º Distrito Policial de Osasco.

Uma faixa chegou a ser interditada para atendimento das vítimas. Porém, foi liberada logo em seguida. A AutoBan, concessionária responsável por administrar a via, afirmou que não houve registro de congestionamento.

