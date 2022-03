S&P 500 sofre maior queda trimestral em dois anos

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) – As ações dos Estados Unidos fecharam o primeiro trimestre de 2022 em queda nesta quinta-feira, com seu maior declínio trimestral em dois anos, conforme persistiam as preocupações sobre o conflito na Ucrânia, seu efeito inflacionário e a resposta do banco central dos Estados Unidos à alta dos preços.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 1,52% no dia, para 4.532,30 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 1,54%, para 14.219,50 pontos. O Dow Jones caiu 1,52%, para 34.693,01 pontos.

