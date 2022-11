S&P 500 sobe com dados de inflação, mas geopolítica alimenta instabilidade

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 15/11/2022 - 18:50 Compartilhe

Por Lewis Krauskopf e Amruta Khandekar e Ankika Biswas

(Reuters) – O S&P 500 avançou nesta terça-feira, impulsionado por dados de inflação mais brandos do que o esperado que aumentaram as esperanças de uma retração nos aumentos de juros pelo Federal Reserve dos EUA, mas um relatório sobre mísseis russos cruzando a Polônia gerou volatilidade no mercado na segunda metade da sessão.

O S&P 500 subiu 0,87%, para 3.991,73 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançou 1,45%, para 11.358,41 pontos. O Dow Jones teve alta de 0,17%, para 33.592,92 pontos.

As ações foram impulsionadas pelo relatório de inflação que mostrou que os preços ao produtor nos EUA subiram 8% nos 12 meses até outubro, contra um aumento estimado de 8,3%.

Os ganhos avançaram movimento de valorização que começou no final da semana passada por um relatório mais brando do que o esperado sobre os preços ao consumidor.

“O mercado foi impulsionado pelo número de inflação que saiu um pouco abaixo do esperado e confirmou o número da semana passada indicando que até certo ponto podemos ter dobrado a esquina da inflação”, disse Peter Tuz, presidente do Chase Investment Counsel em Charlottesville, Virgínia.

O mercado estava “um pouco mais volátil esta tarde, com notícias sobre o pouso de míssil russo na Polônia”, disse Tuz.

Duas pessoas morreram em uma explosão em Przewodow, um vilarejo no leste da Polônia perto da fronteira com a Ucrânia, disseram bombeiros, enquanto aliados da Otan investigavam relatos de que a explosão resultou de mísseis russos.

A Associated Press citou anteriormente um alto funcionário da inteligência dos EUA dizendo que a explosão foi devido a mísseis russos cruzando a Polônia. Mas o Pentágono disse que não poderia confirmar o relato conta.

As ações recuaram por volta do meio-dia após o relatório, com o Dow ficando negativo, antes de se estabilizarem.

