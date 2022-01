S&P 500 oscila na sessão, mas fecha quase estável após tombo da véspera

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) – O S&P 500 ficou perto da estabilidade ao fim de uma volátil sessão nesta quinta-feira, com a queda nas ações de tecnologia compensada pelo suporte do setor financeiro, um dia depois de uma liquidação do mercado na esteira da indicação pelo Fed de uma abordagem mais agressiva contra a inflação.

O índice financeiro do S&P 500 subiu 1,6% e deu sequência aos fortes ganhos desta semana. Outros setores economicamente sensíveis também tiveram alta. Energia ganhou 2,3% e já acumula valorização de 9% desde 31 de dezembro.

As ações da Meta Platforms saltaram 2,6% e foram responsáveis pelo maior impulso ao S&P 500 e ao Nasdaq.

O setor de tecnologia do S&P 500, com forte peso no índice, perdeu 0,5%. Esse grupo foi o maior obstáculo para o S&P 500 na quarta-feira, quando a ata da reunião do Fed de dezembro sinalizou a possibilidade de aumentos nas taxas de juros mais cedo do que o esperado.

O índice S&P 500 fechou em queda de 0,10%, a 4.696,05 pontos. O Dow Jones caiu 0,47%, a 36.236,47 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuou 0,13%, a 15.080,87 pontos.

