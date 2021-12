S&P 500 fecha em baixa após rali de quatro dias e recorde intradia

Por Echo Wang

(Reuters) – O S&P 500 fechou em leve baixa após bater um recorde intradiário nesta terça-feira, conforme um rali de quatro dias perdeu força em negociações com baixo volume e investidores repercutiram interrupções de viagens e fechamentos de lojas causadas pela Ômicron.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, em inglês) encurtaram para cinco dias na segunda-feira o tempo de isolamento recomendado para norte-americanos com casos assintomáticos de Covid-19, ante orientação anterior de 10 dias. A atualização segue a aprovação de novos comprimidos e mais vacinas para combater o vírus, o que ajudou investidores a minimizar as preocupações com milhares de cancelamentos de voos e o fechamento de lojas da Apple, devido ao aumento de casos do coronavírus.

“Esta é uma semana encurtada pelo feriado. Portanto, os movimentos diários provavelmente serão exagerados por causa de um baixo volume relativo”, disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research em Nova York.

Sete dos 11 principais índices setoriais do S&P 500 subiram nesta terça-feira. Tecnologia e Serviços de Comunicações lideraram quedas.

O índice S&P 500 fechou em baixa de 0,10%, a 4,786.35 pontos. O Dow Jones subiu 0,26%, a 36,398.21 pontos. O Nasdaq cedeu 0,56%, a 15,781.72 pontos.

Saiba mais