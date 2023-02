S&P 500 fecha em alta após fortes dados de vendas no varejo dos EUA

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 15/02/2023 - 20:53 Compartilhe

Por Johann M Cherian e Noel Randewich

(Reuters) – O índice S&P 500 encerrou em alta nesta quarta-feira, depois que dados de vendas no varejo dos Estados Unidos mais fortes do que o esperado ofereceram evidências de resiliência da economia norte-americana.

Os ganhos, porém, foram limitados diante de receios de novos aumentos na taxa de juros pelo Federal Reserve nos próximos meses.





Um relatório do Departamento de Comércio dos EUA mostrou que as vendas no varejo subiram 3% em janeiro, depois que compras de veículos motorizados e outros bens elevaram o número bem além da estimativa de 1,8% de economistas consultados pela Reuters.

Na terça-feira, dados mostraram que os preços ao consumidor nos EUA aceleraram em janeiro, o que alimentou expectativas de que o banco central norte-americano elevará a taxa básica de juros pelo menos mais duas vezes este ano, para a faixa de 5% a 5,25%.

Com o impulso de uma recuperação nos papéis de crescimento que foram combalidas na desaceleração do mercado de ações do ano passado, o S&P 500 sobe 8% até agora em 2023, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq recupera 15%. Uma temporada de balanços trimestrais melhor do que o esperado forneceu um otimismo cauteloso.

Apple, Alphabet, Amazon e Tesla tiveram alta entre 1,4% e 2,4%, o que impulsionou ganhos no S&P 500 e Nasdaq.

O S&P 500 subiu 0,28%, para 4.147,61 pontos. O Nasdaq ganhou 0,92%, para 12.070,59 pontos. O Dow Jones avançou 0,11%, para 34.128,05 pontos.

Nove dos 11 índices setoriais do S&P 500 subiram, liderados por um ganho de 1,2% no de consumo discricionário.





