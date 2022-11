S&P 500 fecha em alta, liderado por ações defensivas

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 18/11/2022 - 18:51 Compartilhe

Por Ankika Biswas e Amruta Khandekar

BENGALURU, Índia (Reuters) – O índice S&P 500 encerrou em alta nesta sexta-feira após um pregão instável, em que ganhos em ações defensivas ofuscaram quedas do setor de energia, e investidores minimizaram comentários agressivos de autoridades do Federal Reserve sobre aumentos na taxa de juros.

A presidente do Fed de Boston, Susan Collins, disse que, com poucas evidências da diminuição das pressões de preços, o banco central pode precisar realizar outra alta de 0,75 ponto percentual na taxa de juros, enquanto busca controlar a inflação.

O índice Dow Jones subiu 0,59%, a 33.745,69 pontos, o S&P 500 avançou 0,48%, para 3.965,34 pontos, e o Nasdaq teve oscilação positiva de 0,01%, a 11.146,06 pontos.Na semana, o S&P 500 caiu 0,7%, recuando modestamente após um forte rali que durou um mês estimulado por dados de inflação mais fracos do que o esperado, o que gerou esperanças de que o Fed poderia moderar seus ajustes de juros que golpearam o mercado. O Nasdaq recuou 1,6% na semana, enquanto o Dow Jones permaneceu basicamente inalterado. Grupos defensivos lideraram os setores do S&P 500, com serviços públicos em alta de 2%, imóveis subindo 1,3% e um avanço de 1,2% na saúde. O setor de energia perdeu 0,9%, com a queda dos preços do petróleo, decorrente da preocupação com a demanda enfraquecida na China e novos incrementos na taxa de juros norte-americana.

