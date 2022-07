S&P 500 fecha em queda após inflação elevada sugerir forte alta de juros pelo Fed

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) – O índice S&P 500 encerrou em baixa nesta quarta-feira após oscilar durante grande parte do pregão, com investidores digerindo dados de inflação dos Estados Unidos mais elevados do que o esperado, o que alimentou temores de que o banco central norte-americano possa subir os juros em até 1 ponto percentual no fim deste mês.

Os três principais índices acionários dos EUA se recuperaram de mínimas tocadas mais cedo na sessão.

Segundo dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,46%, para 3.801,10 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,17%, para 11.245,86 pontos. O Dow Jones caiu 0,69%, para 30.766,60 pontos.