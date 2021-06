S&P 500 e Nasdaq atingem máximas recordes de fechamento em meio a expectativa com reunião do Fed

Por David French e Medha Singh

(Reuters) – Os índices S&P 500 e Nasdaq encerraram em máximas recordes nesta segunda-feira, segundo dados preliminares, com a maioria dos operadores concentrados na reunião desta semana do Federal Reserve.

Os investidores estão procurando por novas pistas do banco central dos EUA acerca de seu panorama inflacionário depois que dados recentes indicaram que a economia norte-americana está recuperando o ímpeto, mas não superaquecendo. Isso diminuiu as preocupações dos investidores com a inflação.

Segundo dados preliminares, o Dow Jones recuou 0,25%, aos 34.394,08 pontos, o S&P 500 ganhou 0,18%, aos 4.255,2 pontos, e o Nasdaq valorizou-se 0,74%, aos 14.174,14 pontos.

