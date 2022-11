S&P 500 e Nasdaq caem por temores após alerta da Target

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 16/11/2022 - 13:40 Compartilhe

Por Amruta Khandekar e Ankika Biswas

(Reuters) – O S&P 500 e o Nasdaq caíam nesta quarta-feira uma vez que a previsão fraca de vendas da Target devido a mudanças no padrão de compras em meio ao aumento dos preços desencadeou novas preocupações para os varejistas antes da temporada de fim de ano.

A Target Corp chegou a cair 16,9% uma vez que o recuo nos gastos do consumidor, apesar dos fortes descontos, também prejudicou seu lucro do terceiro trimestre, que ficou abaixo das expectativas do mercado.

Sua previsão sombria abalou o setor varejista, com as ações da Macy’s Inc, Best Buy Co Inc e Dollar Tree Inc caindo entre 1,4% e 6,0%.

“Isso mostra que há alguma fraqueza na economia com o consumidor. Somos uma economia baseada no consumo, portanto você nunca quer ver isso”, disse Thomas Hayes, membro diretor da Great Hill Capital LLC.

Apesar do alerta da Target, os últimos dados sobre vendas de varejo nos EUA sugeriram que os gastos do consumidor permaneceram estáveis e podem ajudar a sustentar a economia no quarto trimestre.

Os dados mostraram que as vendas no varejo subiram 1,3% no mês passado, lideradas por veículos motorizados, depois de ficarem estagnadas em setembro. Os economistas consultados pela Reuters projetavam alta de 1%.

Às 13:39 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,05%, a 33.574,99 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,56%, a 3.969,48 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 1,3%, a 11.210,29 pontos.

