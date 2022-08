S&P 500 e Nasdaq têm 4ª semana seguida de alta com otimismo crescente

reuters 12/08/2022 - 17:39 Compartilhe

Por Herbert Lash e Bansari Mayur Kamdar

NOVA YORK(Reuters) – Wall Street fechou em alta nesta sexta-feira, com os índices S&P 500 e Nasdaq registrando a quarta semana consecutiva de ganhos, conforme sinais de que a inflação pode ter atingido o pico em julho aumentaram a confiança de investidores de que um mercado em alta (“bull market”) pode estar em curso.

O S&P 500 saltou 17,7% em relação à mínima de meados de junho, com os ganhos mais recentes patrocinados nesta semana por dados mostrando aumento mais lento do que o esperado no índice de preços ao consumidor dos EUA e uma queda surpreendente nos preços ao produtor no mês passado.

O índice de referência ultrapassou um nível técnico observado de perto de 4.231 pontos, indicando que o índice de referência recuperou metade de suas perdas desde que caiu de seu pico histórico em janeiro. Uma retração de 50% sinaliza um mercado em alta (“bull market”), segundo alguns analistas.

“É realmente apenas um número, mas certamente faz os investidores se sentirem melhor –pelo menos aqueles que compraram perto do fundo”, disse Tim Ghriskey, estrategista-chefe de investimentos da Inverness Counsel, em Nova York.

“Eu ainda não declararia vitória sobre este mercado em baixa. Provavelmente ainda há más notícias por aí. Mas há uma boa chance de termos visto o fundo do poço.”

O índice S&P 500 fechou em alta de 1,73%, a 4.280,15 pontos. O Dow Jones subiu 1,27%, a 33.761,05 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançou 2,09%, a 13.047,19 pontos.

Na semana, o S&P 500 subiu 3,25%, o Dow Jones ganhou 2,92% e o Nasdaq avançou 3,8%.