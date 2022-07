S&P 500 e Nasdaq registram maiores ganhos mensais desde 2020

Por Caroline Valetkevitch







NOVA YORK (Reuters) – As ações dos Estados Unidos estenderam seu recente rali nesta sexta-feira, após previsões otimistas de Apple e Amazon.com, com os índices S&P 500 e Nasdaq registrando seus maiores ganhos percentuais mensais desde 2020.

O índice S&P 500 fechou em alta de 1,42%, a 4.130,29 pontos. O Dow Jones subiu 0,97%, a 32.845,13 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançou 1,88%, a 12.390,69 pontos.

A maioria dos setores do S&P 500 terminou em alta, com o de energia subindo 4,5% e na liderança. Chevron Corp saltou 8,9% e as ações da Exxon Mobil ganharam 4,6%, depois que as empresas registraram receitas trimestrais recordes.

As ações da Apple tiveram alta de 3,3%, após a companhia informar menor escassez de peças e contínua demanda por iPhones.

Amazon.com Inc disparou 10,4%, depois de prever um salto na receita do terceiro trimestre com taxas de assinaturas do seu programa de fidelidade, o Prime, maiores.

O mercado de ações também se recuperou nesta semana com especulação de investidores de que o Federal Reserve pode não precisar ser tão agressivo nos aumentos da taxa de juros como alguns temiam.

Os três índices principais ganharam no mês e na semana. O S&P 500 subiu cerca de 9,1% em julho, maior ganho percentual mensal desde novembro de 2020, enquanto o Nasdaq saltou cerca de 12,3% em julho, melhor mês desde abril de 2020.