S&P 500 e Dow recuam com foco em balanços de tecnologia

Por Shivani Kumaresan e Medha Singh

(Reuters) – Os índices S&P 500 e Dow Jones caíam pelo segundo dia consecutivo nesta terça-feira, com os investidores depositando suas esperanças nos resultados da Netflix e outras grandes empresas relacionadas a tecnologia que serão divulgados esta semana, para que ajudem a sustentar um início otimista para a temporada de balanços.

A provedora de serviços de streaming Netflix, que prosperou durante os lockdowns do ano passado, será a primeira a relatar seus resultados trimestrais entre o grupo de tecnologia Faang. Suas ações subiam 1,3% no início do pregão, antes da divulgação de seu balanço, que será após o fechamento dos mercados.

O índice mais amplo da Bolsa de Valores de Nova York Fang+TM ganhava cerca de 0,05%.

“Os fundamentos implícitos estão extremamente fortes e não seria muito preocupante, após o rali que vimos nos últimos 13 meses, se o mercado recuperasse o fôlego um pouco em face de fortes balanços”, disse Ryan Detrick, estrategista de mercado sênior da LPL Financial.

Sete dos 11 principais setores do S&P operavam em baixa. O subíndice de saúde atingiu uma máxima recorde, enquanto as ações de tecnologia, serviços públicos e imobiliárias trabalhavam com ganhos.

Às 11:58 (horário de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,72%, a 33.833 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,555334%, a 4.140 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuava 0,66%, a 13.823 pontos.

