S&P 500 e Dow tocam máximas recordes após balanços promissores de grandes bancos

(Reuters) – O S&P 500 e o Dow Jones atingiram máximas históricas nesta sexta-feira, com o Morgan Stanley encerrando a temporada de balanços de grandes bancos norte-americanos com um aumento nos lucros, enquanto o otimismo em torno de uma recuperação econômica sólida deixava os principais índices dos Estados Unidos no caminho de registrar ganhos semanais.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,07%, a 34.058,16 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,09%, a 4.174,14 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,14%, a 14.059,11 pontos.

(Por Sagarika Jaisinghani)

