Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/05/2023 - 10:37 Compartilhe

(.)

(Reuters) – Os índices Dow Jones e S&P 500 abriram em alta nesta segunda-feira, com as ações do PacWest liderando os ganhos entre bancos regionais antes de dados importantes de inflação nesta semana.

O Dow Jones subia 0,12% na abertura, para 33.715,15 pontos. O S&P 500 abriu em alta de 0,02%, a 4.136,98 pontos, enquanto o Nasdaq Composite perdia 0,03%, para 12.231,68 pontos.

(Reportagem de Shristi Achar A em Bengaluru)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias