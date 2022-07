S&P 500 e Dow Jones fecham em queda após balanços de bancos e dados de inflação

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) – O índice de referência S&P 500 reduziu perdas de mais cedo, mas ainda encerrou em queda modesta nesta quinta-feira, depois que investidores digeriram balanços trimestrais decepcionantes de dois grandes bancos dos Estados Unidos e dados de inflação mais elevados do que o esperado.

O índice S&P 500 fechou em queda de 0,30%, a 3.790,38 pontos. O Dow Jones caiu 0,46%, a 30.630,17 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançou 0,03%, a 11.251,19 pontos.

Os três principais índices acionários dos EUA tiveram uma liquidação acentuada logo após a divulgação dos balanços do segundo trimestre de JPMorgan Chase & Co e Morgan Stanley. Ambos relataram lucros em queda e alertaram para uma desaceleração econômica iminente.

As perdas diminuíram à medida que o pregão avançou, e a alta do índice Philadelphia SE de semicondutores ajudou a empurrar o índice de tecnologia Nasdaq para um ganho numérico.

JPMorgan Chase e Morgan Stanley recuaram 3,5% e 0,4%, respectivamente, enquanto o índice bancário do S&P 500 perdeu 2,4%.

As preocupações com a desaceleração econômica foram exacerbadas quando dados de inflação ao produtor norte-americano reiteraram um relatório de preços ao consumidor divulgado na quarta-feira, que mostrou uma inflação acima do esperado em junho.

Oito dos 11 principais setores do S&P 500 terminaram o dia em território negativo, com o índice financeiro na lanterna, com queda de 1,9%, enquanto o de tecnologia obteve os maiores ganhos.