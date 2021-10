S&P 500 e Dow fecham em novas máximas com Facebook prestes a dar início a semana pesada de balanços

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) – Os índices Dow Jones e S&P 500 fecharam em máximas recordes nesta segunda-feira, no início do que promete ser uma das mais pesadas semanas de relatórios do trimestre, com empresas líderes de vários setores prontas para anunciar seus resultados. Enquanto o Dow e o S&P atingiram novos recordes, o Nasdaq também teve desempenho superior no dia, impulsionado por ganhos nos papéis da Tesla e do PayPal, e com o índice das gigantes de tecnologia a menos de 1% de um recorde.

As ações do Facebook Inc subiram antes da divulgação do seu balanço, que acontece após o fechamento do mercado. Os investidores temem que, como o Snap Inc a receita de publicidade da gigante da mídia social possa sofrer o impacto das mudanças de privacidade da Apple.

Segundo dados preliminares, o Dow Jones teve alta de 0,19%, para 35.743,78 pontos; o S&P 500 avançou 0,48%, para 4.566,92 pontos, e o Nasdaq Composite subiu 0,9%, para 15.226,71 pontos.

