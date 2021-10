S&P 500 devolve ganhos após alerta da Fitch; Merck impulsiona Dow Jones

Por Devik Jain e Ambar Warrick

(Reuters) – O índice S&P 500 devolveu ganhos iniciais nesta sexta-feira, depois de a Fitch alertar que a disputa política em torno do limite da dívida dos Estados Unidos pode afetar a classificação de crédito do país, enquanto a farmacêutica Merck dava suporte ao Dow Jones após progresso no desenvolvimento de um remédio oral contra a Covid-19.

A Fitch afirmou que o “jogo de estratégia”, referindo-se às negociações bipartidárias sobre o aumento do teto de gastos, pode colocar pressão sobre o rating “AAA” dos EUA.

O presidente norte-americano, Joe Biden, sancionou medida para continuidade do financiamento ao governo até 3 de dezembro, embora democratas e republicanos continuem a se desentender em relação ao aumento do teto da dívida para além dos 28,4 trilhões de dólares para evitar um calote.

As ações da Merck & Co Inc saltavam 8% e davam o maior impulso ao Dow Jones. O remédio oral experimental da empresa para a Covid-19, molnupiravir, reduziu em cerca de 50% as chances de hospitalização ou morte para pacientes em risco de doenças graves em um estudo.

Seis dos 11 principais setores do S&P subiam, com destaque para energia, indústria e matérias-primas.

Às 11:54 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,01%, a 33.847 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,321065%, a 4.294 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuava 0,78%, a 14.336 pontos.

