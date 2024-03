AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/03/2024 - 17:55 Para compartilhar:

Wall Street fechou em alta nesta terça-feira, com um novo recorde do S&P 500, antes dos resultados da reunião de política monetária do Federal Reserve, que acontece amanhã.

O Dow Jones subiu 0,83%; o Nasdaq, 0,39%; e o S&P 500, 0,56%, para uma nova máxima.

