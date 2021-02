Souza, ex-São Paulo, estreia no ‘Donos da Bola’ e Edílson Capetinha vai para ‘Jogo Aberto’ Ex-jogador assinou por dois anos com a Band e se junta a Neto e Velloso

O ex-jogador e ídolo do São Paulo, Souza estreiou no “Donos da Bola” desta segunda-feira. De acordo com o ex-jogador e apresentador do programa Neto, Souza assinou um contrato de dois anos com a Band e vem para substituir Edilson Capetinha, que vai para o “Jogo Aberto”, apresentado por Renata Fan e Denílson.

– Souza, você é um cara que a gente ama de paixão e, quando eu liguei para você e falei que o pessoal queria você, fiquei muito feliz. Um beijo para o Edílson, que foi para o Jogo Aberto, a gente fica muito feliz por ele também – disse Neto na abertura do programa desta segunda.

