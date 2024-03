Southwest alerta para atrasos da Boeing; American Airlines projeta prejuízo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/03/2024 - 15:58 Para compartilhar:

A Southwest Airlines receberá menos aviões neste ano do que o inicialmente esperado à medida que as questões na Boeing se intensificam. Em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a SEC, na sigla em inglês) nesta terça-feira, 12, a Southwest, que usa apenas aeronaves Boeing, disse que a Boeing informou à companhia aérea que espera realizar 46 entregas do avião 737-8 em 2024, menos do que as 79 esperadas anteriormente.

“Como resultado dos desafios contínuos da Boeing, a empresa espera que o cronograma de entrega seja instável e, portanto, planeja reduzir a capacidade e reorganizar os cronogramas, principalmente para o segundo semestre de 2024, o que provavelmente resultará em pelo menos um ponto na redução dos planos de capacidade da empresa para o ano inteiro de 2024, no comparativo ano a ano”, informou a Southwest no documento.

As ações da Southwest chegaram a cair 14,5%, a US$ 28,87, no início da tarde, no pregão desta terça-feira, na Bolsa de Valores de Nova York. As ações da Boeing cediam 3,25%, a US$ 186,20 no mesmo período.

Os ativos da Boeing caíram cerca de 29% até agora em 2024 já que a fabricante de aeronaves passou por alguns meses desafiadores. Um voo do Alaska Air Group teve que realizar um pouso de emergência em janeiro, depois que um plugue da porta de emergência estourou em um 737 MAX 9. Isso levou as aeronaves do mesmo tipo a permanecerem inativas em terra. Em 4 de março, a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), o órgão regulador do espaço aéreo nos EUA, informou que encontrou vários casos em que a Boeing supostamente não cumpriu os requisitos de controle de qualidade de fabricação. O Departamento de Justiça dos EUA também está conduzindo uma investigação criminal sobre o voo da Alaska Air que resultou no pouso de emergência.

O anúncio da Southwest ocorre no momento em que as companhias aéreas se preparam para a Conferência J.P. Morgan Industrials, um encontro de líderes empresariais e investidores institucionais, no final do dia. Em um preparativo para a conferência, a Alaska Air disse, em um documento regulatório, que, como resultado do incidente na porta e da permanência em terra de aeronaves, “a lucratividade foi impactada negativamente em pelo menos US$ 150 milhões”. A Alaska Air disse que “recebeu uma compensação parcial da Boeing”, que será contabilizada nos lucros do primeiro trimestre. “Nossa expectativa ajustada de prejuízo por ação reflete esse ressarcimento, e aproximadamente (US$ 0,30) relativo à permanência dos aviões em terra.”

A Alaska Air disse que recolocou sua frota em serviço com segurança e restabeleceu a programação, informando que o desempenho do primeiro trimestre está no caminho certo para superar as expectativas anteriores.

A American Airlines atualizou suas estimativas financeiras do primeiro trimestre sem mencionar a Boeing em um documento regulatório na terça-feira. A companhia aérea espera agora que o seu prejuízo ajustado por ação no primeiro trimestre fique no limite inferior da projeção anterior. A perda projetada pela companhia era entre US$ 0,15 e US$ 0,35, à medida que os preços dos combustíveis “aumentaram significativamente”. Fonte: Dow Jones Newswires

