SouthRock aceita proposta indicativa da Zamp para compra de ativos da Starbucks

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/04/2024 - 8:52 Para compartilhar:

A Zamp, operadora do Burger King e do Popeys no Brasil, apresentou às empresas que compõem o grupo SouthRock, em recuperação judicial, uma proposta indicativa não vinculante, para a possível aquisição de determinados bens e direitos que integram as operações das lojas Starbucks no Brasil. A proposta foi aceita pela SouthRock.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que os termos da proposta indicativa estão sujeitos a confidencialidade.

A Zamp iniciará uma diligência nos ativos Starbucks Brasil a fim de confirmar seu interesse na aquisição do ativo e apresentar uma oferta vinculante.

“As partes se comprometeram a envidar esforços para, caso a companhia apresente uma proposta vinculante, negociar e celebrar documentos definitivos detalhando os termos e condições da aquisição dos Ativos Starbucks Brasil, a qual estará sujeita aos procedimentos da recuperação judicial, na forma da lei e à celebração de contratos definitivos com a Starbucks Corporation, além de outras condições suspensivas usuais em operações dessa natureza”, afirma.