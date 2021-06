Sousa viaja à Bélgica para formalizar acerto com novo clube e não atua mais pelo Botafogo Zagueiro embarcou para solos europeus na noite desta segunda-feira com o intuito de assinar com o Cercle Brugge e não joga mais pelo Alvinegro

Sousa não joga mais pelo Botafogo. O zagueiro, que concretizou a transferência para o Cercle Brugge, da Bélgica, viajou para a Europa na noite desta segunda-feira para realizar exames médicos e assinar o contrato. Ele será emprestado ao novo time.

O zagueiro publicou uma foto na sua conta do Instagram indicando que está a caminho da Bélgica. O jogador, criado nas categorias de base do Botafogo, se despediu dos jogadores e funcionários do clube nos últimos dias.

Inicialmente, Sousa será emprestado por 500 mil euros (praticamente R$ 3 milhões, na cotação atual). Ao final do contrato, o Cercle Brugge será obrigado a exercer a opção de compra caso o zagueiro bata metas individuais pré-estabelecidas. Caso o atleta não cumpra os objetivos, será opção da equipe pagar ou não para ter o jogador em definitivo.

Pelo time principal do Botafogo, Sousa disputou 22 partidas – sete na temporada 2021. O técnico Marcelo Chamusca fica com Kanu, Gilvan e Joel Carli como opções para a zaga no elenco.

