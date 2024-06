Soul TV lança o canal ‘Desaparecidos RS’ para ajudar as vítimas das enchentes no Sul do Brasil

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/06/2024 - 21:17 Para compartilhar:

A Soul TV, plataforma gratuita e interativa de canais de TV com mais de 480 mil usuários em 197 países, lançou nesta segunda-feira, 3, um canal exclusivo para auxiliar o encontro de pessoas e animais desaparecidos na tragédia que assolou o Sul do Brasil nas últimas semanas. O “Desaparecidos RS” é uma união de 32 veículos de comunicação do Brasil.

O canal exibirá em sua grade imagens de pessoas desaparecidas e animais com as informações de contato de WhatsApp e e-mail para contato direto com a pessoa que está em busca do desaparecido. Ricardo Godoy, CEO e fundador da Soul TV, comenta a relevância deste movimento.

“O nosso objetivo é disponibilizar este canal para colaborar de alguma forma e ajudar a localizar pessoas desaparecidas. Acredito que, se conseguirmos localizar uma só pessoa, com certeza valeu a pena nossa iniciativa”, pontua.

O movimento é uma união de 32 veículos do Brasil: RedeTV Paraná, Rede NGT, UMiss, Rede Gramado TV, ABBA RTV, All Streaming, Andreia Grezzana, Astral TV, CBN American, FM TV, Olha TV, Mais TV, GLN, Rede Metrópole, Sou TV, Sou Mais Pop TV, Tenda TV, TV 3 Fronteiras, TV Adorar, TV Com, TV Euronews, TV Mon, TV Nova MT, Ondas Play, TV Recon, TV Planalto Norte, TV Onix, TVS Surubim, Unique TV, Unique Sports, VRT Channel e WTV Brasil.

Para poder avisar ou enviar imagem de quem está desaparecido, o usuário vai mandar pelo WhatsApp a mensagem, e após o contato, a equipe enviará um link para preencher o formulário. Neste momento, a pessoa fornece os dados para ajudar na divulgação. O número é o (011) 93449-3544 .

Sobre a Soul TV

A Soul TV é uma plataforma gratuita e interativa de canais de TV presente em mais de 197 países. A operação conta com mais de 150 canais e mais de 480 mil usuários cadastrados, unindo em uma única interface possibilidades de entretenimento com canais abertos, por assinatura e pay per view (filmes, shows, eventos e cursos), combinando transmissão linear ou por vídeos on demand, bem como recursos de social TV, Live Commerce, T-Commerce e compra diretamente nos canais. A Soul TV estabeleceu acordo operacional mundial com Samsung e LG que, juntas, detêm 90% do mercado brasileiro de TVs conectadas. Adicionalmente, é possível fazer o download da plataforma em smartphones, tanto iOS quanto Android.

