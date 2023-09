‘Sou viciado nessa droga chamada zolpidem’, revela Geraldo Luís

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 05/09/2023 - 15:52 Compartilhe

Em um bate-papo no IstoÉ Gente Entrevista, o apresentador Geraldo Luís, 52, falou sobre sua saída da Record TV, novos projetos e fez uma revelação chocante. Na sabatina, Geraldo contou que é viciado em zolpidem, medicamento usado para o tratamento de distúrbios do sono, como pessoas que têm dificuldade para dormir.

“Sou viciado e dependente, infelizmente, dessa droga chamada ‘Zopidem’. Não consigo largar esse remédio maldito. Já tentei de tudo, mas não consigo. Uso há 5 anos”, relatou o comunicador.

Geraldo, que em maio deste ano anunciou a sua saída da Record TV após 16 anos, onde apresentou diversos programas, ainda agradeceu o tempo que ficou na emissora.

“Sou grato a Record. Eles renovaram o meu salário durante a pandemia. Depois não deu certo, mas no auge de uma pandemia eles me mantiveram lá. Onde eu for, eu vou falar bem da Record. A minha gratidão com o que a casa me deu será eterna”, disse.

