‘Sou uma mulher completamente destruída’, diz Gisèle Pelicot em julgamento por estupro

AFP 23/10/2024 - 11:06

“Sou uma mulher completamente destruída”, declarou nesta quarta-feira (23) Gisèle Pelicot, drogada pelo marido por 10 anos para ser estuprada por dezenas de homens contatados pela internet na França.

“Não sei como vou me reconstruir, como vou me recuperar disso tudo”, explicou Gisèle Pelicot em seu segundo depoimento no processo em Avignon, no sul da França, que se tornou um símbolo da violência doméstica e da submissão química.

O que esta mulher de 71 anos deixa claro é que, com este caso, quer que “todas as mulheres vítimas de estupro digam ‘se a Sra. Pelicot fez isso, também podemos fazer'”.

“Não quero que [as vítimas] tenham vergonha. A vergonha, não somos nós quem temos que sentir, são eles”, disse ela. “Expresso acima de tudo a minha vontade e determinação para que mudemos esta sociedade”, acrescentou.

Dominique Pelicot, de 71 anos, admitiu durante o julgamento, iniciado em setembro, que dopou sua então esposa com ansiolíticos para estuprá-la junto com dezenas de homens entre 2011 e 2020.

Gisèle Pelicot dirigiu-se ao ex-marido nesta quarta-feira, sem olhar para ele, para perguntar como conseguiu fazer algo assim.

“Estou tentando entender como esse marido, que era o homem perfeito, pôde fazer isso. Como minha vida pode ter tomado esse rumo? Como você pôde deixar esses indivíduos entrarem em casa quando sabia da minha repulsa por troca de parceiros?”, disse com voz clara e firme.

Os 50 homens julgados ao lado do ex-marido, a maioria por estupro qualificado, podem pegar até 20 anos de prisão.

Muitos afirmam que não perceberam o estado de inconsciência da mulher. O veredicto deste processo, com repercussão em todo o mundo, está marcado para 20 de dezembro.

