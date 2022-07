‘Sou um homem que chora transando’, diz João Vicente ao falar sobre sexo

Durante o programa “Papo de Segunda”, do GNT, desta segunda-feira (18), o apresentador João Vicente de Castro confessou que às vezes se emociona durante o sexo e chega a chorar.

Junto de Fábio Porchat, Chico Barroso e Emicida, o programa contou com a participação do ator Marcos Veras, e eles conversavam sobre as intimidades de casais.

João Vicente comentou que acha bonita a conexão entre as pessoas no sexo, por elas se desprenderem de algumas amarras sociais durante o ato.

“Eu acho muito interessante a antropologia do sexo, porque no sexo a gente vai para um lugar muito raro e precioso de ver outra pessoa. Quando você está na cama com outra pessoal, é muito precioso aquele momento porque ali a pessoa te entrega coisas que jamais entregaria numa situação normal. Só ali ela se desprende de umas bobagens que a gente vive sobre”, disse.

“É muito bonito você ver uma pessoa despida de moral. É um momento de rara conexão. Às vezes, eu até me emociono transando. É verdade. Sabia que eu sou um homem que chora transando? Eu já chorei várias vezes. É verdade”, provocando o riso dos outros participantes do programa.