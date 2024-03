‘Sou submissa a você’, declara mulher de Eduardo Costa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/03/2024 - 10:23 Para compartilhar:

Casados há 3 anos, a influenciadora Mariana Polastreli, compartilhou uma declaração apaixonada para o marido, o cantor Eduardo Costa.

No entanto, o que chamou atenção dos seguidores, foi o trecho em que a moça diz que é submissa ao artista.

“Eu te amo, eu te honro, eu te respeito, eu te admiro, eu sou submissa a você desde o primeiro dia que nos conhecemos. Você me ensinou muito ao longo desses quase três anos. Eu renasci, ou me reencontrei, não sei explicar…”, começou ela ao falar da relação deles. Mariana ainda postou vários vídeos do voo no avião particular.

“Em você encontrei todos os defeitos e qualidades que eu busquei em minha mente durante toda minha vida. Você soube me colocar no espaço onde uma mulher de verdade tem que estar e eu sou completamente apaixonada por tudo que nos tornamos e por tudo que somos um para o outro. Obrigada por ser nosso maior exemplo dentro e fora do nosso lar. Deus esteja sempre nos protegendo e nunca nos desampare”, finalizou ela.

