‘Sou preta e de direita’: os ataques a Jojo Todynho após ela expor sua posição política

Letícia Senai Letícia Sena 20/10/2024 - 11:34

Desde que fez uma live no dia 15 de setembro em seu perfil no Instagram, onde assumiu seu posicionamento político e expressou indignação com as críticas que vem recebendo após posar ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Jojo Todynho tem sido bastante ‘massacrada’ por famosos e anônimos. Na ocasião, a cantora se descreveu como uma “mulher preta de direita” e afirmou que não se importa com a opinião dos seguidores.

“Sou preta, sim, e sou de direita. Sabe como estou me sentindo? Livre! Não aguentava mais não poder falar! Eu queria poder falar, vocês já sabiam. Que loucura é essa? Meu discurso é esse”, disparou Jojo nas redes sociais.

A famosa ainda não poupou críticas ao terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), associando a criminalidade à atual gestão: “Vocês acham que é normal uma pessoa dizer: ‘Ele roubou para tomar uma cervejinha’, um celular que você parcelou e vai ser roubado?”, indagou ela.

“Eu acho um absurdo termos que andar de carro blindado; segurança pública não temos, saúde não temos, educação também não temos, e vergonha na cara vocês também não têm”, continuou Jojo Todynho, que ainda se queixou da deputada federal Érika Hilton (PSOL).

Após expor seu posicionamento político, Jojo Todynho recebeu críticas e alfinetadas de famosos como a apresentadora Xuxa e o ator Tuca Andrada.

A eterna Rainha dos Baixinhos não conseguiu esconder sua decepção com Jojo. Nesta semana, o jornalista Márcio Rolim, conhecido por seus conteúdos voltados para a comunidade LGBTQIAPN+, publicou um vídeo expondo sua opinião sobre as recentes declarações da cantora, alegando que a comunidade foi responsável por alavancar a carreira de Todynho, que agora se declarou conservadora e de direita, virando as costas para os LGBTs.

Xuxa aproveitou a oportunidade para manifestar seu descontentamento com a campeã de ‘A Fazenda 12’. “Nossa… decepção tem nome. Sinto muito, Márcio”, comentou a apresentadora na publicação.

Vale lembrar que Xuxa e Jojo Todynho estiveram juntas no ‘Caldeirão com Mion’ (Globo), quando a apresentadora foi homenageada no quadro TV Teca, e a ex-funkeira fez questão de tietar a loira na frente das câmeras e nos bastidores. Na época, Xuxa não sabia sobre o pensamento conservador de Jojo.

Já o ator Tuca Andrada debochou após Jojo Todynho ser desconvidada para desfilar no São Paulo Fashion Week. Em seu perfil no X, antigo Twitter, ele ironizou ao questionar quando as pessoas começariam a chamá-lo de racista e misógino ao dar sua opinião sobre a dona do hit “Que tiro foi esse”.

“Se eu disser que sinto um ‘gostinho’ por isso acontecer, quando vão começar a espalhar que sou racista e misógino?”, escreveu Tuca.

Segundo informações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, Jojo estava escalada para desfilar na passarela da Meninos Rei, marca famosa por representar a cultura afro-brasileira e bem consumida pelo público LGBTQIA+. No entanto, a polêmica política recente acabou resultando no fim da parceria.

Segundo fontes da colunista, a marca teria ficado receosa de qualquer repercussão negativa e, para não ser associada a posições políticas contrárias às suas, optou por voltar atrás quanto ao convite feito à Jojo Todynho.

O lado político de Jojo não é novidade

O site IstoÉ Gente relembra que Jojo Todynho já havia dado indícios de seu posicionamento político. Em março deste ano, o portal Em Off informou que Todynho teria recebido uma ligação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que a convidou para concorrer nas próximas eleições municipais, a serem realizadas em outubro deste ano. Ainda de acordo com o veículo, a cantora ficou emocionada e agradeceu o convite, mas informou que apoiará outro candidato no próximo pleito. Assessoria negou Após a notícia repercutir na mídia, a assessoria de Jojo, na época, afirmou que ela não tem interesse em seguir carreira na política. Em 2019, Jojo Todynho chegou a gravar uma propaganda política para o deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), no Rio de Janeiro. Jojo é apoiadora de Bolsonaro? Em fevereiro do ano passado, o ex-marido de Jojo, Lucas Souza, usou as redes sociais para atacar a funkeira. Na ocasião, ele declarou diversas vezes que ela tem um pensamento mais tradicional e de direita, sendo uma “bolsonarista de primeira”. “Quem te conhece sabe que você é a maior bolsonarista que existe. Chega a ser, parece até mentira. Me desculpe, pessoal, porque, realmente, uma pessoa negra, gorda, que veio da periferia, sofrer tantos preconceitos que sofreu e ser tão preconceituosa, tão arrogante e tão desumilde como você é, e como todo mundo que convive com você sabe que você é”, disparou Lucas na ocasião.