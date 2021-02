‘Sou pato no Fifa’: Fred, do Fluminense, pede dinheiro em semáforo no Rio Atacante ficou em último lugar em torneio de videogame com companheiros de Fluminense e teve que pagar a prenda

Atacante do Fluminense, Fred protagonizou uma cena inusitada na noite deste sábado. O artilheiro foi para um semáforo na orla da zona sul do Rio de Janeiro fazer malabarismo com limões para tentar ganhar um real. Isso aconteceu porque o atleta ficou em último lugar num torneio de Fifa, videogame de futebol, que contou com a participação do seu companheiro tricolor Yago Felipe, que gravou e postou os vídeos em seus Stories do Instagram.

Fred desceu para a rua, mesmo com a chuva, e vestiu uma placa que dizia: “Sou pato no Fifa, me ajude com R$ 01,00”. Além de Yago Felipe, também estavam no torneio Jefferson Souza, preparador físico do Fluminense, e Marlone, que teve passagem pelo tricolor em 2015.

O regulamento do torneio era de “pontos corridos” com uma repescagem entre o quarto e o quinto colocados. O perdedor deste confronto deveria descer até o sinal de trânsito e fazer malabarismo até conquista um real.

