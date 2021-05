‘Sou do tempo em que o São Paulo era tão f… na Libertadores que Estadual era apenas um troco’, dispara Rizek Tricolor poupa titulares na competição continental e sofre derrota para o Racing. Para jornalista, clube se 'apequena' após decidir priorizar final do Paulistão

O São Paulo perdeu, nesta terça-feira, para o Racing, da Argentina, e precisará vencer em seu grupo na rodada final para classificar-se à fase mata-mata da Libertadores. A decisão do argentino treinador do clube, Hernán Crespo, de poupar titulares para a final do Paulistão, nesta quinta-feira, foi criticada pelo jornalista André Rizek, do SporTV.



– Passo aqui para lembrar que sempre achei burrice escalar time reserva na Libertadores para (tentar) ser campeão paulista. Sou do tempo em que o São Paulo era tão f… que Estadual era apenas um troco, jamais prioridade. Isso é passado. Clube que prioriza regional se apequena – avaliou ele no Twitter, que finalizou:

– São Paulo tratou Estadual como se fosse Copa do Mundo. Se perder o título para o Palmeiras (favorito), aumenta o peso do tropeço – que não deveria ter peso algum. Vai jogar quinta e domingo sua “Copa do Mundo”, com os titulares. Terça, pode ter de jogar a vida na Libertadores – digitou ele. Vale lembrar que o clube vive uma seca de títulos desde 2012.

A opção do treinador Crespo foi de disputar a partida contra o Rentistas, no empate em 1 a 1, com uma equipe recheada de reservas para evitar desgastes na semifinal do Paulistão, na mesma semana. Agora na final, o técnico manteve um elenco com mais reservas na derrota por 1 a 0 para o Racing. Em jogos de ida e volta, o Tricolor enfrenta o Palmeiras na final do Estadual.

