“Sou contra essa cultura do cancelamento”, diz Flavia Pavanelli

Flavia Pavanelli é uma das principais influenciadoras digitais do Brasil na atualidade, contando com mais de 17,5 milhões de seguidores no Instagram, por exemplo. O sucesso fez com que ela virasse atriz, tendo trabalhado na novela ‘As Aventuras de Poliana‘, do SBT, e em breve estará em uma produção do Netflix.

Pavanelli também chama atenção na mídia por conta dos diversos procedimentos estéticos que já realizou. Em entrevista ao IG, ela falou sobre as críticas que recebe por conta dessas plásticas.

“O bullying acontece há muito tempo na nossa sociedade e causam feridas e cicatrizes que perduram pela vida toda. Precisamos ser mais empáticos! O mundo está precisando de mais amor e menos ódio. Sou totalmente contra essa cultura do cancelamento, porque as pessoas têm o direito de poder aprender com seus erros. Estamos em constante evolução e é através dos erros que alcançamos os acertos também. Acima de tudo, temos que respeitar o livre arbítrio que temos sobre nossas escolhas”, afirmou.

Na sequência, Pavanelli manda um recado para as pessoas que atacam outras na internet: “Peço para que elas tenham mais amor no coração. Que se coloquem mais no lugar dos outros, antes de sair comentando o que bem entendem. Se você não tiver a coragem de falar nos olhos do outro o que pensa, guarde para você”.

