‘Sou apaixonado pela música em todos os sentidos’, diz Belo em cruzeiro temático que leva seu nome

Cantor brasileiro muito reconhecido no mundo da música, Belo conta com lançamentos de enorme sucesso em sua carreira, como ‘Pura Adrenalina’, ‘Perfume’, ‘Reinventar’, entre outras. Na última segunda-feira, 9, o artista embarcou no cruzeiro temático que leva seu nome, intitulado ‘Belo em Alto Mar’, que partiu da cidade de Santos, em São Paulo.

O site IstoÉ Gente acompanhou a chegada do pagodeiro ao navio e conversou com exclusividade com o cantor. Questionado sobre o que ele tem de tão especial que cativa as pessoas, Belo falou sobre a sua paixão pela música.

“Eu acho que é a minha verdade. Eu trago a essência da música desde criança no meu sangue. A música virou o meu ofício, mesmo se não fosse meu trabalho, eu faria da mesma forma. Eu sou apaixonado pela música em todos os sentidos”, começou o artista.

“Sou um grande fã da música popular brasileira, desde o começo da minha história, sempre ouvi artistas que fizeram com que eu chegasse a ser o artista que eu sou. A minha verdade é o diferencial de tudo, e as pessoas conseguem sentir isso. A minha entrega é além de qualquer coisa”, completou.

Na sequência, Belo falou sobre uma declaração dada por Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, que já afirmou que “Belo fez muitas coisas que tinham tudo para dar errado, mas que deram certo”, e como o músico consegue contornar essa situação.

“Eu tenho uma fé muito grande também. Eu tenho um amigo meu, que me conhece desde criança, e ele fala uma coisa muito engraçada, e eu levei pra minha vida também que é ‘Deus gosta da gente, mas de você ele gosta 3 vezes mais’ (risos)”, afirmou.

“Eu sou muito apegado a fé, muito religioso, muito família. Eu tenho uma coisa que trago da minha infância, educação dos meus pais também, acho que Deus gosta muito de mim, e Deus é bom sempre, o tempo todo”, finalizou.

O Cruzeiro temático de Belo estará nas águas até quinta-feira, 12 de dezembro, e conta com uma série de atrações, além do grande astro do evento, como Ferrugem, Jeito Moleque, Thiaguinho, Ludmilla, Turma do Pagode e Pixote.

