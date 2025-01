Sou a pessoa mais feliz do mundo, diz refém libertada pelo Hamas

ROMA, 20 JAN (ANSA) – Uma das reféns libertadas pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas após o acordo de cessar-fogo com Israel entrar em vigor na Faixa de Gaza, no último domingo (19), afirmou que é “a pessoa mais feliz do mundo”.

A britânica-israelense Emily Damari, que ficou 471 dias sequestrada no enclave palestino depois de ter sido capturada no Kibutz Kfar Aza, no sul de Israel, publicou uma mensagem de agradecimento no Instagram.

“Eu amo, eu amo, eu amo. Agradeço a Deus, agradeço à minha família, aos meus amigos, ao melhor que tenho no mundo. Voltei à vida, meus queridos”, escreveu ela, que tem 28 anos. Na publicação, Damari comentou sobre todo carinho recebido e destacou que só conseguiu “ver um fragmento de tudo”, mas teve seu coração partido “de emoção”. “Obrigada, obrigada. Sou a pessoa mais feliz do mundo, simplesmente por estar aqui”, celebrou.

Damari foi uma das três primeiras reféns libertadas pelo Hamas, bem como Romi Gonen, de 24 anos, e Doron Steinbrecher, 31, de um grupo de 33. Em troca, Israel prometeu soltar prisioneiros palestinos e recuar as forças militares dentro da Faixa de Gaza.

A jovem se reuniu com sua mãe, Mandy Damari, pela primeira vez na tarde passada. “Quero agradecer a todos que nunca pararam de lutar por Emily durante essa provação horrenda, e que nunca pararam de dizer seu nome. Em Israel, no Reino Unido, nos Estados Unidos e em todo o mundo. Obrigada por trazerem Emily para casa”, escreveu.

“Depois de 471 dias insuportáveis, nossa amada Dodo finalmente retornou aos nossos braços. Queremos expressar nossa sincera gratidão a todos que nos apoiaram e nos acompanharam ao longo desta jornada”, escreveu ela.

Por fim, Mandy agradeceu ao “povo de Israel por seu caloroso abraço, apoio inabalável e pela força” durante os “momentos mais sombrios” e ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, por “seu envolvimento e apoio que significaram muito”.

