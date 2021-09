Sotheby’s busca bater novo recorde com venda de autorretrato de Frida Kahlo

Sotheby’s espera ultrapassar os US$ 30 milhões com um autorretrato da lendária pintora mexicana Frida Kahlo, no qual seu marido Diego Rivera também aparece, em um leilão marcado para novembro em Nova York.

A meta é estabelecer um novo recorde para uma obra latino-americana.

O recorde atual é da obra “Los Rivales” (1931), de Diego Rivera, com quem Frida Kahlo manteve uma apaixonada e turbulenta história de amor. Em maio de 2018, também em Nova York, a casa Christie’s vendeu a tela do muralista mexicano por US$ 9,76 milhões.

A marca anterior a esta era de uma obra de Frida Kahlo, vendida por US$ 8 milhões, em 2016.

O quadro “Diego y yo” será “proposto em um dos lotes de estrelas na noite de vendas de arte moderna de Nova York”, no período de leilões de novembro.

Esta emblemática obra da artista mexicana sairá com “um preço de venda estimado em mais de US$ 30 milhões”, conforme a Sotheby’s.

Esta mesma obra havia sido vendida em 1990, também pela Sotheby’s, por US$ 1,4 milhão.

Ícone do feminismo falecida em 1954, aos 47 anos, a artista se retrata, nesta obra, com lágrimas nos olhos, e Diego Rivera, em uma espécie de círculo na testa.

A pintora, ícone do feminismo que morreu em 1954 aos 47 anos, pinta-se nesta obra com lágrimas nos olhos e Diego Rivera em uma espécie de círculo a sua frente.

Na época da pintura fascinado pela atriz mexicana María Félix, Rivera é representado com um terceiro olho, um sinal dos tormentos que causou à sua esposa.

A venda de outono (primavera no Brasil) começará em 15 de novembro.

Também será marcada, na Sotheby’s, pelo leilão da “coleção Macklowe”, que inclui 65 obras de propriedade de Harry Macklowe, magnata nova-iorquino da construção civil.

Com obras de Picasso, Warhol, Rothko, Giacometti, entre outros grandes nomes, a coleção está avaliada em US$ 600 milhões.







Veja também