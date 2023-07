Soteldo ironiza Paulo Turra em postagem sobre ‘disciplina’ após ser afastado do Santos; entenda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2023 - 16:30 Compartilhe

Com apenas uma vitória nos últimos 15 jogos, a crise no Santos ganha novos capítulos nas redes sociais. Desde que assumiu o comando da equipe após a saída de Odair Hellmann, o técnico Paulo Turra já dispensou diversos atletas do elenco, como Ivonei e Ed Carlos, e afastou o meia venezuelano Soteldo, um dos principais nomes do clube e que havia acabado de ser comprado em definitivo. Em meio a isso, o camisa 10 ironizou o novo comandante por meio de suas redes sociais, o que agrava sua situação na equipe.

Nesta terça-feira, Turra publicou em seu perfil do Instagram uma mensagem motivacional, após o jogador ter sido afastado por indisciplina no início deste mês. “Nunca seremos bem sucedidos caso não aceitemos a dor da disciplina.” Em resposta, o jogador realizou uma postagem ironizando a publicação do treinador. Soteldo publicou uma foto deitado no sofá, enquanto assistia a um episódio de Pokemón. “O tempo de Deus é perfeito”, escreveu.

Além disso, nesta terça-feira, o meia publicou foto e vídeo treinando na academia do Santos, separado dos companheiros, uma vez que Turra decidiu que ele não faz mais parte do elenco. “Disciplina”, descreveu o camisa 10. Como justificativa para afastar o jogador, Turra destacou a sua indisciplina nos treinamentos da equipe e nos jogos. Um desentendimento com o treinador também teria sido outro motivo para este afastamento, e dias de folgas dados pelo outro treinador, com o aval do coordenador Falcão. Turra teria passado por cima de tudo isso.

Após a derrota por 3 a 0 do Santos para o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico confirmou que não contava mais com o atleta no elenco nem para a sequência de jogos na temporada. “Ninguém sabe o que foi que aconteceu, mas eu vou sair falando em breve. Por enquanto, podem falar o que vocês quiserem. Boa noite”, afirmou o jogador de 26 anos.

“Desde que cheguei, deixei claro: ‘ninguém é maior do que o Santos’. Isso é um assunto de direção. Foi tomada a decisão. Eu tenho de me preocupar com os atletas que, hoje, fazem parte do plantel. Agradeço a compreensão neste aspecto, mas é isso que tenho para falar do atleta Soteldo”, declarou o treinador, após revelar o afastamento do venezuelano.

A diretoria ainda não se manifestou sobre a confusão. Por ora, o presidente Rueda dá liberdade para o treinador que era auxiliar de Felipão no Atlheitco-PR e está em seu primeiro trabalho solo na carreira. O Santos amarga resultados ruins seguidos e corre risco de rebaixamento. O time não está neste momento no Z-4.

Em junho, o Santos acertou a compra de Soteldo junto ao Tigres, do México, clube pelo qual estava emprestado, mas o contrato ainda não foi assinado, por isso há esforços para que o negócio não seja sacramentado. O acordo é de US$ 4 milhões (R$ 19,27 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias