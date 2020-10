Soteldo e Ivonei são punidos pelo Santos após atraso em Goiânia Clube não comenta sanção que atletas receberão e não interferirá em medidas técnicas

Ivonei e Soteldo foram punidos administrativamente pelo Santos por se atrasarem na apresentação do clube em Goiânia.

Após o vôo do Paraguai para a capital de Goiás, onde o Peixe venceu a equipe Esmeraldina por 3 a 2, neste domingo (04), pela 14a rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio da Serrinha, os atletas foram liberados pela comissão técnica, mas a dupla não retornou à concentração no horário combinado.

Em contato com a reportagem, a diretoria afirmou que não comenta as medidas administrativas. Já as questões relacionadas a campo ficarão a cargo da equipe técnica, não tendo influência com a direção.

