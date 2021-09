Sósias marcam presença no Maracanã em retorno dos torcedores em Libertadores: ‘Vai dar Flamengo’

O Flamengo recebe o Barcelona de Guayaquil (EQU) e cerca de 30 mil torcedores no Maracanã nesta quarta-feira pela semifinal da Libertadores. Entre os presentes, estão três dos já famosos sósias dos craques Rubro-negros. Em entrevista ao repórter Rodrigo Portella, do LANCE!, Pedro, Arrascaeta e Gabigol “da torcida” falaram da expectativa para a partida.

– Estamos aqui novamente no Maraca para Flamengo e Barcelona de Guayaquil, e não tem jeito, a expectativa é sempre a melhor possível. Vai dar Mengão e pode levantar a plaquinha que hoje tem gol do Gabigol – falou o sósia do atacante Gabigol.

O sósia do atacante Pedro também avisou que o atleta fará gol no segundo tempo. Já o imitador do meia Arrascaeta destacou que não joga mas está na torcida pelo Flamengo.

Veja abaixo o vídeo original com os sósias do Flamengo.

Os sósias do Flamengo estão presentes no Maracanã. Os caras mandaram o recado! #lanceMARACA pic.twitter.com/P1wUpJ4sTs — Rodrigo Portella (@RodrigoPortell5) September 22, 2021

