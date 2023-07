Sósia de Pabllo Vittar viraliza em encontro com cantora e semelhança confunde web

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 17:49 Compartilhe

Um vídeo do encontro de Pabllo Vittar e uma fã no último fim de semana viralizou nas redes sociais. O motivo é a semelhança entre a artista e Vitor Johann, drag queen que atua como sósia de Pabllo.

O encontro aconteceu após um show da cantora em Campinas, no espaço Gate 22. O vídeo das duas juntas teve mais de 1,4 milhão de visualizações no Twitter, em menos de 12 horas.

Nos comentários, internautas até confundiram quem era quem: “Gente, estou passado com a semelhança. O multiverso é real”, comentou um. “Lindas as Pabllos”, escreveu outro. “Estou chocada com a semelhança. Não sei quem é Pabllo e quem é a sósia”, disse uma terceira pessoa.

Ao gshow, a sósia comentou: “Para quem não entendeu, eu vim aproveitar, mas eu vim trabalhar. Foi muito legal, muito incrível. Eu e a mãezinha, a gente se encontrou mais uma vez, sempre bom estar com ela, com todo mundo, energia maravilhosa, ela sempre me trata muito bem”.

Johann é influenciadora, modelo e trabalha como dublê de Vittar. No Tiktok, a drag queen possui mais 2,6 milhões de visualizações em um vídeo cantando K.O, de Pabllo.

