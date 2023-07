Sósia de Marília Mendonça nega desconforto com o filho da cantora: ‘Pessoas más’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 9:54 Compartilhe

No dia em que Marília Mendonça completaria 28 anos, a sósia da cantora, Juliana Cavalheiro, teve um encontro com a mãe e o filho da artista. O momento foi registrado nas redes sociais e repercutiu negativamente. Segundo os internautas, Leo, de 3 anos, se sentiu desconfortável na presença da mulher.

Dona Ruth, mãe da cantora, chegou a julgar os comentários como “sem noção”, explicando que na última imagem que o pequeno tem de Marília ela estava morena. Ao “Fofocalizando”, Juliana também se manifestou sobre a situação, negando desconforto com a família da artista.

“A Dona Ruth chegou com a família. Como ela já me conhecia, ela olhou e sorriu. Ela se aproximou, e eu fui ao encontro da família dela. Infelizmente, existem pessoas más que pegaram um trecho do Léo com aquela carinha [fechada], não pegaram a parte que ele estava sorridente, brincando”, explicou a sósia.

Por fim, Juliana se desculpou com os fãs da artista: “Não pretendo ser cover da Marília, pretendo fazer minha carreira artística. Quero pedir perdão para vocês que pensaram isso sobre mim”.

#Exclusivo! Sósia de Marília Mendonça se pronuncia após receber críticas na Internet por encontro polêmico com Dona Ruth e Léo, filho da eterna rainha da sofrência.#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/2YMPwGrn24 — Fofocalizando (@pfofocalizando) July 24, 2023

