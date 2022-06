Sósia de Jade Picon explica perfil excluído após fama: ‘Denunciaram’

Alice Sales, que ficou conhecida como sósia de Jade Picon por causa de sua semelhança com a ex-participante do “BBB22”, diz que teve o perfil excluído após ficar famosa.

“Já mudou muita coisa na minha vida [por causa da repercussão], começaram a aparecer muitos trabalhos, minhas redes sociais ficaram uma loucura, muitas mensagens de carinho”, contou Alice, em entrevista ao site “Quem”. “Não era exatamente um sonho ficar famosa, porque nunca imaginei que seria possível isso acontecer [risos], mas agora confesso que estou amando tudo isso”, disse.





“Fui de 42 mil para 110 mil seguidores, mas o Instagram desativou minha conta, me acusando de fingir ser outra pessoa, sendo que nunca postei foto ou usei o nome de ninguém. Tive que criar outra e estou agora com 19 mil”, lamentou ela. “Acho que foram alguns fãs com raiva que denunciaram a minha conta, porque eu estava recebendo muitos haters nos comentários das páginas que me divulgavam. Pessoas dizendo que eu sou forçada, sem personalidade, até mesmo de preconceito por causa das minhas tatuagens, dizendo que sou da favela”, completou.