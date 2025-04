Sorvete preferido de Papa era de ‘doce de leite’

ROMA, 24 ABR (ANSA) – O sabor de sorvete preferido do papa Francisco era o de “doce de leite”, relembra Sebastián Padrón, argentino e proprietário da sorveteria a poucos metros do Vaticano.

O local, aberto há oito anos, também fazia os bolos de aniversário do pontífice, nascido em 17 de dezembro.

“Eu o encontrei apenas uma vez, em outubro de 2020, na [Casa de] Santa Marta, com toda a minha família. Ele nos chamou para nos agradecer e nos conhecer”, contou Padrón, cuja esposa teve a ideia de enviar sorvetes ao Papa.

“Quando agradeci ao pontífice por indicar minha sorveteria a todos no Vaticano, ele me respondeu: ‘sim, eu mando pessoas a você, que deve ser pago por todas, sem dar descontos. É um trabalho, amizade é outra coisa'”, revelou o dono do negócio, acrescentando, porém, que nunca recebeu uma visita de Francisco no local.

“Tentamos trazê-lo, mas nunca conseguimos”, lamentou-se.

(ANSA).