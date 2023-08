Sorvete inspirado na ‘Barbie’ é lançado na capital da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/08/2023 - 15:50 Compartilhe

ROMA, 5 AGO (ANSA) – O sucesso mundial do filme “Barbie” e seu intenso poder de impactar o mercado chegou a Roma, capital da Itália, com o lançamento de um sabor de gelato dedicado à icônica boneca.

A nova tendência do verão é cor de rosa, foi nomeada “Barbie-Bietola” e leva beterraba assada, mascarpone, chocolate louro -chocolate ao leite e caramelo – e quinoa tufada entre os ingredientes.

O sabor foi criado pela “Fatamorgana Gelato”, que comemora 20 anos de atividade e que no último dia 3 de agosto abriu sua última loja no coração da cidade, entre a piazza di Spagna e a via del Corso.

A nova loja na via della Croce é a sexta sorveteria da Fatamorgana em Roma e a nona no geral, além das duas de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Além do sabor dedicado à icônica boneca e ao filme, recentemente lançado nos cinemas, a nova unidade da gelateria conta com outros 54 sabores, além do “Fatamisù”, um tiramisù feito na hora com biscoitos savoiardi caseiros embebidos em café e sorvete de mascarpone, e do “Maritozzo Gelato, uma espécie de brioche com gelato. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias