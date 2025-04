Sorvete de azeite adorado por Meloni viraliza na Itália

ROMA, 1 ABR (ANSA) – Um sorvete saboroso com azeite de oliva extra virgem da Calábria enriquecido com croutons de pão com aroma de alecrim: esta é a mais recente inovação dos mestres sorveteiros da Itália que tem conquistado os apaixonados por gelatos.

Recentemente, um vídeo publicado pelo governador da Calábria, Roberto Occhiuto, que mostra a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, experimentando um sorvete salgado caseiro, durante sua visita ao evento “Agricoltura È”, em Roma, viralizou nas redes sociais.

O sabor foi elaborado pelos mestres e campeões mundiais de sorvete Eugenio Morrone e Rosario Nicodemo, ambos da província de Catanzaro, há mais de 16 anos e pode ser provado nas sorveterias Fior di Luna, em Trastevere, e no Cannolo Siciliano, na Piazza Malatesta, em Pigneto.

Criado a quatro mãos, o sabor é um sorvete saboroso com azeite de oliva extra virgem da Calábria enriquecido com croutons de pão com sabor de alecrim.

Como a água e o óleo têm moléculas que se repelem, os dois campeões mundiais usaram uma técnica de execução particular que envolve uma emulsão mecânica com o uso de trehalose, um açúcar que permite que o sorvete tenha um impacto menor de doçura, mas ao mesmo tempo capaz de realçar seu sabor. (ANSA).