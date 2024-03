Sorteio define Real Madrid-Manchester City nas quartas de final da Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/03/2024 - 11:40 Para compartilhar:

O Real Madrid, time que mais vezes conquistou a Champions League, vai enfrentar o atual campeão Manchester City, no duelo de maior destaque das quartas de final da Liga dos Campeões, com o jogo de ida no Santiago Bernabéu, segundo o sorteio realizado nesta sexta-feira (15) em Nyon.

Barcelona e Paris Saint-Germain farão outro confronto na luta por uma vaga nas semifinais do maior torneio de clubes da Europa.

O terceiro representante espanhol nas quartas de final, o Atlético de Madrid, enfrentará o Borussia Dortmund. E Arsenal-Bayern de Munique será o outro duelo das quartas de final, que serão disputadas nos dias 9 e 10 de abril (ida) e 16 e 17 de abril (volta).

Também foram sorteadas as hipotéticas semifinais, em que o vencedor de Atlético-Borussia enfrentará o vencedor do PSG-Barcelona por um lado, enquanto quem avançar do confronto entre Arsenal e Bayern terá pela frente o sobrevivente do Real Madrid-City.

Será a terceira vez consecutiva que o líder de LaLiga e o campeão inglês se enfrentarão na fase de mata-mata da Champions League, num confronto que no papel reunirá os dois principais favoritos a erguer a ‘Orelhuda’, de acordo com os seus elencos e desempenhos.

“São duas equipes com vocação ofensiva, duas equipes campeãs, jogadores de alto nível. Dois jogos espetaculares nos aguardam, mas com a esperança e a confiança de que a equipe estará à altura”, analisou Emilio Butragueño, diretor de Relações Institucionais do Real Madrid.

– Ares de revanche –

Os ‘Citizens’ de Pep Guardiola eliminaram nas semifinais a equipe comandada por Carlo Ancelotti na temporada passada.

“É a competição deles, historicamente fizeram campeonatos em que foram mal e depois venceram a Liga dos Campeões. É uma competição que eles gostam, sentem, acreditam que vão ganhar desde o primeiro minuto e conhecemos sua força e qualidade”, comentou, por sua vez, o diretor esportivo do City, Txiki Begiristain.

O Barça, por sua vez, enfrentará o PSG de Kylian Mbappé, comandado por Luis Enrique, último treinador com quem o time ‘culé’ conquistou a Liga dos Campeões (2015). Sete anos se passaram desde a famosa ‘remontada’ (virada) do Barça contra os parisienses no Camp Nou, no jogo de volta das oitavas de final (6-1, após sofrer a goleada de 4 a 0 na ida) quando o técnico asturiano estava no comando do time catalão.

“Eles têm um treinador que conhecemos muito bem aqui, mas também temos uma grande equipe e uma enorme torcida”, declarou o vice-presidente do Barcelona, Rafael Yuste.

A última vez em que se enfrentaram o PSG deixou lembranças amargas para o Barça, que perdeu para o time parisiense nas oitavas de final de 2021, quando Mbappé se destacou com um hat-trick em pleno Camp Nou.

Neste duelo de reencontros, o outro destaque é o ex-jogador do Barcelona Ousmane Dembelé, agora defendendo as cores do PSG.

Teoricamente o representante espanhol mais favorecido pela mão do ex-jogador nigeriano John Obi Mikel, encarregado de comandar o sorteio, foi o Atlético de Madrid, que enfrentará o atual quarto colocado da Bundesliga após eliminar nos pênaltis a Inter de Milão, atual vice-campeã da Champions e líder isolada da Serie A.

Por fim, o ‘gigante’ Bayern Munique do técnico Thomas Tuchel impõe um pouco menos de medo nos adversários do que nas temporadas anteriores, o que deixa equilibrado o duelo contra o Arsenal do técnico Mikel Arteta, atual líder da Premier League.

Este confronto marcará o regresso a Londres do atacante inglês do Bayern, Harry Kane, durante muitos anos o grande ídolo do vizinho e rival Tottenham.

A capital britânica vai receber a final da competição, no dia 1º de junho, no Estádio de Wembley.





— Sorteio das quartas de final da Champions:

Arsenal (ING) – Bayern de Munique (ALE)

Atlético de Madrid (ESP) – Borussia Dortmund (ALE)

Real Madrid (ESP) – Manchester City (ING)

Paris Saint-Germain (FRA) – Barcelona (ESP)

– Ida nos dias 9/10 de abril, volta nos dias 16/17 de abril

— Semifinais:

Atlético de Madrid/Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain/Barcelona

Arsenal/Bayern de Munique – Real Madrid/Manchester City

– Ida nos dias 30 de abril e 1º de maio, volta nos dias 7 e 8 de maio

bur/iga/pm/aam/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias